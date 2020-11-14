Трамп не визнав результати виборів у Пенсільванії: що буде далі

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що переміг на виборах у штаті Пенсільванія, оскільки представники його партії не отримали доступ до перегляду 700 тисяч бюлетенів.

Про це він написав у суботу, 14 листопада, на своїй сторінці в Twitter. Трамп зазначив, що бюлетені не бачили в Філадельфії і Піттсбурзі.

"У Філадельфії і Піттсбурзі не було доступу до перегляду 700 тисяч бюлетенів, що означає, на підставі нашої великої Конституції, що ми виграємо штат Пенсільванія", – написав президент.

Відзначимо, що низка світових видань оголосили Джо Байдена переможцем виборів у США, незважаючи на анонсований перерахунок голосів у штаті Джорджія.

За внутрішніми законами штату, кандидат може попросити про перерахунок голосів, якщо розрив між кандидатами – менше 0,5%, пише АР. Наразі Байден має перевагу в Джорджії в понад 14 000 голосів, або 0,3 відсотка. Крайній термін для оголошення результатів у штаті – 20 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент США Дональд Трамп у бесіді зі своїми радниками нібито сказав, що, якщо Джо Байден буде офіційно визнаний переможцем виборів, він може незабаром оголосити про свої плани балотуватися в Білий дім 2024 року.