Вчерашний день противники и сторонники Трампа единодушно называют совершенно разрушительным для американского президента. С Манафортом все понятно: он останется в тюрьме до конца жизни, хотя в Украине последствия расследования его деятельности могут быть гораздо более интересными. Но сегодня и вчера Америка обсуждает другое – признание адвоката Трампа Майкла Коэна, который сенсационно под присягой сознался в преступлении, пишет Андрей Пионтковский для "Нового времени".
Коэн платил немалые суммы двум проституткам за их молчание об отношениях с Трампом. И это был бы вопрос морального облика, но, к сожалению, президент делал это из финансовых средств избирательной кампании, а это считается в США тяжелым преступлением.
Коэн сознался, и теперь несколько лет отсидит в тюрьме, но в своем официальном признании он четко подчеркнул, что совершал преступление в сотрудничестве, координации и по прямому указанию Дональда Трампа. И не будь последний сегодня президентом, уголовное преследование уже было бы открыто. Но согласно американскому процессуальному закону, действующий президент США не может привлекаться к ответственности. Однако может быть подвергнут импичменту. Что и произойдет после промежуточных выборов 6 ноября, где демократы, скорее всего, получат большинство голосов в обеих палатах Конгресса.
Кроме того, Коэн говорит, что на слушаниях Конгресса готов доказать, что Трамп знал о знаменитой встрече в Trump Tower в июне 2016 года, когда его зять, сын и Манафорт общались с путинской агентессой на предмет получения компрометирующих материалов против Хиллари Клинтон. Ранее президент это категорически отрицал.
Могу определенно сказать: Трамп не продержится в Белом доме до конца срока. Теперь это вопрос нескольких месяцев. Вчерашний день стал поворотным во всей этой истории.
Для Трампа это была точка невозврата.
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