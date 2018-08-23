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ПолітикаЕкономіка
Андрій Піонтковський
Андрій Піонтковський
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Трамп не продержится в Белом доме до конца срока

7.2тЧитати новину російською

Вчерашний день противники и сторонники Трампа единодушно называют совершенно разрушительным для американского президента. С Манафортом все понятно: он останется в тюрьме до конца жизни, хотя в Украине последствия расследования его деятельности могут быть гораздо более интересными. Но сегодня и вчера Америка обсуждает другое – признание адвоката Трампа Майкла Коэна, который сенсационно под присягой сознался в преступлении, пишет Андрей Пионтковский для "Нового времени".

Коэн платил немалые суммы двум проституткам за их молчание об отношениях с Трампом. И это был бы вопрос морального облика, но, к сожалению, президент делал это из финансовых средств избирательной кампании, а это считается в США тяжелым преступлением.

Новини
Трамп в шаге от импичмента

Коэн сознался, и теперь несколько лет отсидит в тюрьме, но в своем официальном признании он четко подчеркнул, что совершал преступление в сотрудничестве, координации и по прямому указанию Дональда Трампа. И не будь последний сегодня президентом, уголовное преследование уже было бы открыто. Но согласно американскому процессуальному закону, действующий президент США не может привлекаться к ответственности. Однако может быть подвергнут импичменту. Что и произойдет после промежуточных выборов 6 ноября, где демократы, скорее всего, получат большинство голосов в обеих палатах Конгресса.

Кроме того, Коэн говорит, что на слушаниях Конгресса готов доказать, что Трамп знал о знаменитой встрече в Trump Tower в июне 2016 года, когда его зять, сын и Манафорт общались с путинской агентессой на предмет получения компрометирующих материалов против Хиллари Клинтон. Ранее президент это категорически отрицал.

Могу определенно сказать: Трамп не продержится в Белом доме до конца срока. Теперь это вопрос нескольких месяцев. Вчерашний день стал поворотным во всей этой истории.

Для Трампа это была точка невозврата.

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Автор
Андрій ПіонтковськийАндрій Піонтковський
Місце
США
Джерело
Джерело:Новое время
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Комментарии на сайте не модерированы
Свидомит Кастрюлеголовый
Свидомит Кастрюлеголовый
Не вонючке пукинтковскому , живущему на подачки госдепа, как и многие украинские журнашлюхи, определять судьбу президента США. Глист в куче говна слона не решает судьбу слона. Это типичная ошибка всех украинских журнашлюх, пишущих для Обоза свои жалкие высеры о будущем России или Трампа. Опарыши- знайте свое место- в дерьме. Один раз уже укровласти писали в твиттере дерьмо на Трампа перед выборами, а потом , сильно потея, быстро удаляли свои высеры, когда стали известны результаты выборов в США. Но у Трампа хорошая память. Он ваши рожи запомнил. Допиз,,есь вы и сейчас, шлюхи продажные. Говорить о США рабам госдепа, свидомым , гидным , бандеровцам и Российским либерастам- оппозиционерам можно только встав на колени. Не забывайте кто ваш хозяин, нерабы.
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Свидомит Кастрюлеголовый, "Не вонючке пукинтковскому , живущему на подачки госдепа, как и многие украинские журнашлюхи, определять судьбу президента США. " - И не тебе! Убогий.
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Человечек Зелёный
Человечек Зелёный
Вакула Кузнец, это всё лишь плоды Ваших фантазий. Этого не будет, зато ваш народ теперь приступает к выплате долгов МВФ, Помпео позвонил вашему ничтожному президенту и хорошенько выпорол его за то,что тот медлит с выполнением требований МВФ.
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