Трамп не привітає Путіна - Білий дім

Білий дім не буде вітати президента Росії Володимира Путіна з переобранням головою держави.

"Ми не здивовані результатом", - заявив представник Білого дому Хоган Джідлі, пише The New York Times.

За його словами, перемога Путіна не стала несподіванкою, і президент США Дональд Трамп не планував ніякого вітального телефонного дзвінка.

Новини У Москві зібрався півтисячний мітинг незгодних з перемогою Путіна

Він зазначив, що Сполучені Штати будуть працювати з Росією там, де це можливо.

"Ми будемо працювати, щоб розвивати відносини з Росією, і ми будемо завдавати шкоди, коли Росія погрожує нашим інтересам, але ми також будемо шукати місця для спільної роботи, коли вона служить нашим інтересам", - сказав представник Вашингтона.

Як повідомляв "Обозреватель", Путін вже отримав привітання від деяких світових лідерів.

Президент Франції Еммануель Макрон по телефону привітав Путіна.

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель послала в Москву вітальну телеграму.