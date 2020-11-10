Трамп не прийде на інавгурацію Байдена, – Клімкін

Президент США Дональд Трамп, що поступився на чергових президентських виборах Джо Байдену, буде оскаржувати результат виборів в судах, в тому числі у Вищому суді США.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. "Я не виключаю, і навіть вважаю це ймовірним, що Трамп не тільки не буде здаватися, а й видаватиме себе за переможця. І навіть на інавгурацію Байдена не прийде", – спрогнозував він.

Дипломат сказав, що ставиться доволі скептично до можливості Трампа здобути перемогу у судах. "В політиці ніколи не кажи ніколи, але в кожному штаті свої особливості, нюанси голосування. І виграти в 4-5 штатах – це і для політичної, і для судової системи США якийсь розрив мозку. Тому в це ніхто з розумних людей не вірить", – зауважив Клімкін.

За його оцінками, у період до інавгурації Байдена у січні Трамп робитиме "витівки", зокрема, доведення судових позовів до Верховного суду країни.

"Але все ж таки у Верховному суді США люди відомі. У когось з них консервативна орієнтація, у когось ліберальна, але все це чесні і незалежні люди. Ймовірність того, що вони будуть виносити якісь рішення на користь Трампа, близька до нуля", – наголосив дипломат.

Як писав OBOZREVATEL, 10 листопада у своєму Twitter Трамп написав, що впевнений у своїй перемозі і заявив про "великий прогрес". Перехідна консультативна рада США закликала Трампа готуватись до передачі влади Джо Байдену.