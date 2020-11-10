Трамп не прийде на інавгурацію Байдена, – Клімкін
У Дональда Трампа практично немає шансів отримати перемогу на виборах через судові рішення, вважає Павло Клімкін
Дипломат впевнений, що Вищий суд країни не буде ухвалювати рішення на його користь
Президент США Дональд Трамп, що поступився на чергових президентських виборах Джо Байдену, буде оскаржувати результат виборів в судах, в тому числі у Вищому суді США.
Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. "Я не виключаю, і навіть вважаю це ймовірним, що Трамп не тільки не буде здаватися, а й видаватиме себе за переможця. І навіть на інавгурацію Байдена не прийде", – спрогнозував він.
Дипломат сказав, що ставиться доволі скептично до можливості Трампа здобути перемогу у судах. "В політиці ніколи не кажи ніколи, але в кожному штаті свої особливості, нюанси голосування. І виграти в 4-5 штатах – це і для політичної, і для судової системи США якийсь розрив мозку. Тому в це ніхто з розумних людей не вірить", – зауважив Клімкін.
За його оцінками, у період до інавгурації Байдена у січні Трамп робитиме "витівки", зокрема, доведення судових позовів до Верховного суду країни.
"Але все ж таки у Верховному суді США люди відомі. У когось з них консервативна орієнтація, у когось ліберальна, але все це чесні і незалежні люди. Ймовірність того, що вони будуть виносити якісь рішення на користь Трампа, близька до нуля", – наголосив дипломат.
Як писав OBOZREVATEL, 10 листопада у своєму Twitter Трамп написав, що впевнений у своїй перемозі і заявив про "великий прогрес". Перехідна консультативна рада США закликала Трампа готуватись до передачі влади Джо Байдену.