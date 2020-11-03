Трамп не отримав жодного голосу на першій виборчій дільниці в США

На виборах президента США перша виборча дільниця в містечку Діксвілл-Нотч (штат Нью-Гемпшир) завершила підрахунок голосів. Там за демократа Джо Байдена проголосували всі п'ять виборців, тоді як за чинного главу країни Дональда Трампа не віддали жодного голосу.

Як повідомляє CNN, за давньою традицією, що з'явилася в 1960 році, всі виборці крихітного містечка на кордоні США і Канади, котрі мають право голосу, голосують рівно опівночі в спеціальній кімнаті. Зараз в цьому населеному пункті проживає лише 12 осіб (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Примітно, що ще одна виборча дільниця також відкрився опівночі в сусідньому з Діксвілл-Нотчем містечку Міллсфілд. Там фаворитом виборців навпаки став Трамп: за нього проголосували 15 осіб, а за Байдена – 5.

Містечка США, які першими завершили голосування. Скриншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 листопада в США проходять вибори президента. На цей пост претендують Трамп і Байден. Крім глави держави, американці також переоберуть Конгрес, віцепрезидента, 13 губернаторів штатів і місцеву владу.