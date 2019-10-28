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28 жовтня • оновлено в 19:54
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Трамп "призначив" Зеленського новим президентом Росії: відео конфузу

3.3т Читати матеріал російською

Лідер США Дональд Трамп вкотре публічно осоромився, назвавши главу України Володимира Зеленського "російським президентом".

Він переплутав країни під час виступу в понеділок, 28 жовтня, на брифінгу на авіабазі Ендрюс у штаті Меріленд (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На обмовку звернули увагу користувачі Twitter. Незабаром з'явилася і підтверджувальна стенограма заходу.

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Трамп "призначив" Зеленського президентом Росії

Трамп "призначив" Зеленського президентом Росії

"Тепер вони не хочуть говорити про викривача, тому що вони не думали, що я опублікую цю розмову. Зробивши це, я спростував доповідь Шиффа (Адам Шифф, глава спеціального комітету з розвідки Палати представників США Ред.). Більше того, як ви знаєте, новий російський президент, гарна людина, зробив заяву, що в бесіді не було нічого. Не було тиску на нього", – сказав Трамп, коментуючи скандал довкола його можливого імпічменту.

Примітно, що в цьому ж монолозі американський президент тричі згадував Зеленського, називаючи його главою України. Коли ж мова зайшла про тиск, Трамп рознервувався і раптово видав заяву про "російського президента".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту в американців.

Зеленський зізнався, що ще на початку літа 2019 року побоювався можливого тиску з боку Трампа.

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Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
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кожедуб руслан
кожедуб руслан
трамп является агентом путина
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Это Трамп намекнул что Украина войдёт в состав России!
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Makc Махов, вставлялка ещё не выросла))
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Makc Махов
Makc Махов
Путин ху йло,Русинов Алексей, намекнул Трамп. А Украина вставит Расеи по гланды. Тут ты ка ЦАП прав. Бгггггаааа
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Это он намекнул что Украина войдёт в состав России.
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