Трамп "призначив" Зеленського новим президентом Росії: відео конфузу

Лідер США Дональд Трамп вкотре публічно осоромився, назвавши главу України Володимира Зеленського "російським президентом".

Він переплутав країни під час виступу в понеділок, 28 жовтня, на брифінгу на авіабазі Ендрюс у штаті Меріленд (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На обмовку звернули увагу користувачі Twitter. Незабаром з'явилася і підтверджувальна стенограма заходу.

Трамп "призначив" Зеленського президентом Росії

"Тепер вони не хочуть говорити про викривача, тому що вони не думали, що я опублікую цю розмову. Зробивши це, я спростував доповідь Шиффа (Адам Шифф, глава спеціального комітету з розвідки Палати представників США – Ред.). Більше того, як ви знаєте, новий російський президент, гарна людина, зробив заяву, що в бесіді не було нічого. Не було тиску на нього", – сказав Трамп, коментуючи скандал довкола його можливого імпічменту.

Примітно, що в цьому ж монолозі американський президент тричі згадував Зеленського, називаючи його главою України. Коли ж мова зайшла про тиск, Трамп рознервувався і раптово видав заяву про "російського президента".

trump calling Ukraine Pres. Russian. pic.twitter.com/az60EIGy0z - Barry Thomas Goldberg (@barrytgoldberg) October 28, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту в американців.

Зеленський зізнався, що ще на початку літа 2019 року побоювався можливого тиску з боку Трампа.

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