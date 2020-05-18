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19 травня • оновлено в 01:12
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Трамп назвав ВООЗ "маріонетками Китаю"

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Президент США Дональд Трамп вважає, що Всесвітня організація охорони здоров'я виконує прохання Китаю.

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Виступаючи перед журналістами в Білому домі 18 травня, президент назвав організацію "маріонеткою КНР", передає The Hill.

"Маріонетки в руках Китаю": Трамп знову різко виступив проти ВООЗ

"Вони – маріонетки в руках Китаю", – сказав Трамп.

Президент США також пояснив, що він вирішив не виступати із заявою на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я, організованій ВООЗ, на яку були запрошені багато світових лідерів.

Він пообіцяв, що зробить заяву на тему охорони здоров'я найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перше різке висловлювання Трампа на адресу Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Раніше він розкритикував ВООЗ за те, що вона занадто зосереджена на Китаї під час пандемії COVID-19.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
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