Трамп назвав умову, за якої пустить Байдена в Білий дім

Борис Бондар Світ 18:50, 27.11.2020 Оновлено: 18:50, 27.11.2020

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що обраний президент Джо Байден зможе потрапити в Білий дім, лише якщо доведе, що 80 млн голосів виборців були ним отримані чесним шляхом.

Про це Трамп написав у своєму Twitter. Президент США знову засумнівався в чесності підрахунку голосів.

"Байден зможе потрапити в Білий дім, тільки якщо він зможе довести, що безглузді "80 млн голосів" не було отримано обманним або незаконним шляхом", – заявив Трамп.

Він також заявив, що в таких містах, як Детройт, Атланта, Філадельфія і Мілуокі, було "масове шахрайство" на виборах.

Трамп поставив умову Байдену
Twitter Трампа

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив, що покине Білий дім, якщо колегія вибірників проголосує за його опонента Джо Байдена. Про це він сказав в 26 листопада, виступаючи перед журналістами в День Подяки.

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