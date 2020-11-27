Трамп назвав умову, за якої пустить Байдена в Білий дім

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що обраний президент Джо Байден зможе потрапити в Білий дім, лише якщо доведе, що 80 млн голосів виборців були ним отримані чесним шляхом.

Про це Трамп написав у своєму Twitter. Президент США знову засумнівався в чесності підрахунку голосів.

"Байден зможе потрапити в Білий дім, тільки якщо він зможе довести, що безглузді "80 млн голосів" не було отримано обманним або незаконним шляхом", – заявив Трамп.

Він також заявив, що в таких містах, як Детройт, Атланта, Філадельфія і Мілуокі, було "масове шахрайство" на виборах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив, що покине Білий дім, якщо колегія вибірників проголосує за його опонента Джо Байдена. Про це він сказав в 26 листопада, виступаючи перед журналістами в День Подяки.