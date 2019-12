Трамп назвав Україну "якимось місцем": відеофакт

Президент США Дональд Трамп назвав Україну "якимось місцем" і сказав, що його адвокат Рудольф Джуліані, які кілька днів провів у Києві, привіз багато цінної інформації.

Відповідну заяву американський лідер зробив перед журналістами в суботу, 7 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я просто знаю, що він повернувся з якогось місця. Він каже, що у нього багато хорошої інформації. Я ще не говорив із ним про ці дані", – висловився Трамп.

Він розповів, що Джуліані повинен поділиться результатами візиту з генеральним прокурором і Конгресом. "Я чув, що він багато що знайшов", – додав Трамп.

President Trump on Rudy Giuliani: "I just know that he's come back from some place .. He says he has a lot of good information. I have not spoken to him about that information yet." pic.twitter.com/46sB0nOwx8