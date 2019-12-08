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8 грудня • оновлено в 19:03
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Трамп назвав Україну "якимось місцем": відеофакт

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Президент США Дональд Трамп назвав Україну "якимось місцем" і сказав, що його адвокат Рудольф Джуліані, які кілька днів провів у Києві, привіз багато цінної інформації.

Відповідну заяву американський лідер зробив перед журналістами в суботу, 7 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я просто знаю, що він повернувся з якогось місця. Він каже, що у нього багато хорошої інформації. Я ще не говорив із ним про ці дані", – висловився Трамп.

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Трамп назвав Україну "якимось місцем"

Трамп назвав Україну "якимось місцем"

delo.ua

Він розповів, що Джуліані повинен поділиться результатами візиту з генеральним прокурором і Конгресом. "Я чув, що він багато що знайшов", – додав Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джуліані приїхав у Киев 4 грудня. Він пробув в українській столиці 3 дні і встиг зустрітися з багатьма чиновниками.

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Читайте всі новини по темі "Імпічмент Трампа" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Рудольф Джуліані
Місце
США
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Ключевое слово было гадюшник, это просто скрыли,а в целом звучало так, гадюшная усра-ина.
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Юг Руси
Юг Руси
Клоака ))))))))))))
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Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Ахахаха ахахаха аххахахха!!!!
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