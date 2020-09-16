Трамп назвав терміни готовності вакцини від COVID-19 у США

Карина Бондаренко Світ 07:56, 16.09.2020 Оновлено: 08:29, 16.09.2020

Вакцина від коронавірусу в США буде готова через два-три тижні.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп в ефірі телеканалу ABC.

"Попереднім адміністраціям потрібні були б, можливо, роки, щоб отримати вакцину. А нам залишилося кілька тижнів до її отримання. Це може бути три-чотири тижні", – заявив він.

Станом на ранок 16 вересня в США зафіксовано 6,7 млн випадків інфікування коронавірусом. З них 36,4 тис. виявлено за останню добу. Від COVID-19 померли понад 200 тис. хворих (+1 197 за добу).

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в США після весілля сім осіб померли від коронавірусу. Святкування стало причиною спалаху захворювання в штаті.

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