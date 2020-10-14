Трамп назвав себе "суперменом" після одужання від COVID-19

Президент США Дональд Трамп сказав, що після лікування від коронавірусу (COVID-19) відчуває себе "суперменом".

Про це він заявив на передвиборчому мітингу, передає Hindustan Times. Глава Білого дому відзначив, що застосовував препарат, який містив антитіла до вірусу.

"Я прийняв це і сказав, що відчуваю себе як супермен ... У мене зараз імунітет. Я можу спуститися і розцілувати всіх. Поцілую кожного – чоловіка і жінку. Подивися на цього хлопця, який він гарний. Я його поцілую. Без особливого задоволення , але нічого страшного", – жартівливо говорив він.

Також 74-річний глава Штатів подякував медикам, які його лікували.

"Усе, що я знаю, я щось прийняв, щоб це не було, мені дуже швидко стало добре. Не знаю, що це було, антитіла. Я не знаю. Я прийняв це, я сказав, що відчуваю себе суперменом", – зазначив Трамп.

Крім того, президент розповів, що після хвороби міг залишитися в Білому домі, але вирішив вийти до людей.

"Я президент США. Я не можу цього зробити. Мені потрібно вийти, і я маю зустрічатися з людьми, і я маю бачити людей. І я знаю, що це ризиковано. Але ви повинні робити те, що повинні. Я президент. Я не можу сидіти в підвалі і говорити: давай почекаємо. Я не буду цього робити", – підсумував він.

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