Трамп назвав себе "суперменом" після одужання від COVID-19
Президент США Дональд Трамп сказав, що після лікування від коронавірусу (COVID-19) відчуває себе "суперменом".
Про це він заявив на передвиборчому мітингу, передає Hindustan Times. Глава Білого дому відзначив, що застосовував препарат, який містив антитіла до вірусу.
"Я прийняв це і сказав, що відчуваю себе як супермен ... У мене зараз імунітет. Я можу спуститися і розцілувати всіх. Поцілую кожного – чоловіка і жінку. Подивися на цього хлопця, який він гарний. Я його поцілую. Без особливого задоволення , але нічого страшного", – жартівливо говорив він.
Також 74-річний глава Штатів подякував медикам, які його лікували.
"Усе, що я знаю, я щось прийняв, щоб це не було, мені дуже швидко стало добре. Не знаю, що це було, антитіла. Я не знаю. Я прийняв це, я сказав, що відчуваю себе суперменом", – зазначив Трамп.
Крім того, президент розповів, що після хвороби міг залишитися в Білому домі, але вирішив вийти до людей.
"Я президент США. Я не можу цього зробити. Мені потрібно вийти, і я маю зустрічатися з людьми, і я маю бачити людей. І я знаю, що це ризиковано. Але ви повинні робити те, що повинні. Я президент. Я не можу сидіти в підвалі і говорити: давай почекаємо. Я не буду цього робити", – підсумував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент США Дональд Трамп 2 жовтня заявив, що він і його дружина Меланія Трамп заразилися коронавірусом.
4 жовтня американський лідер запевнив, що вже почувається набагато краще.
Водночас глава адміністрації Білого дому Марк Медоуз підкреслив, що стан здоров'я глави США 2 жовтня був тривожним.
Журналіст видання Vanity Fair Гебріел Шерман розповів, що президент США нібито злякався смерті, дізнавшись, що заражений.
Трамп, незважаючи на захворювання на коронавірус, заявив, що особисто хоче взяти участь у дебатах із Джо Байденом, запланованих на 15 жовтня.
Нагадаємо, що після початку пандемії Трамп довго ставився до неї скептично. Так, він декілька місяців публічно ігнорував засоби індивідуального захисту. Носити маску президента США просили його помічники і лікарі.
Вперше Трамп з'явився на публіці в масці у липні – під час відвідин військового шпиталю Walter Reed.