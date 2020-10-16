Трамп назвав себе другим за популярністю після Христа

Юрій Сергієнко Світ 17:36, 16.10.2020 Оновлено: 17:41, 16.10.2020

Президент США Дональд Трамп вважає, що він є другим в світі за популярністю після Ісуса Христа.

Фрагмент відео з цими словами глави держави на мітингу в Грінвіллі (Північна Кароліна) в Twitter опублікував журналіст VOX Аарон Рупар.

"Якось мені хтось сказав: "Ви найвідоміший людина в світі на даний момент". Я відповів, що це не так. А мої співрозмовники поцікавилися:" І хто ж більш знаменитий?". І я відповів: "Ісус Христос"", – зазначив Трамп.

Президент додав, що "якщо подивитися на небо, стане ясно: він (Ісус Христос) лідирує з великим відривом".

Twitter Аарона Рупара.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Дональд Трамп на зустрічі з виборцями у Флориді виконав танець під відому пісню YMCA у виконанні групи Village People. Він заявив тоді, що відчуває себе відмінно і готовий всіх розцілувати.

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