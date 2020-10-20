Трамп назвав головного інфекціоніста США ідіотом, який постійно говорить про COVID-19
Президент США Дональд Трамп назвав головного інфекціоніста країни Ентоні Фаучі ідіотом за те, що той постійно говорить про пандемію коронавірусу і закликає американців серйозно ставитися до хвороби.
Критика на адресу медика прозвучала під час дзвінка голови Білого дому в свій передвиборчий штаб, який почули кілька журналістів, пише APF.
"Люди втомилися від COVID. Люди кажуть: "Як би там не було – дайте нам спокій". Вони втомилися від цього. Люди втомилися чути Фаучі і всіх цих ідіотів... Якби ми його слухали, то мали б уже 700 або 800 тисяч жертв коронавірусу", – сказав Трамп.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент США Дональд Трамп 2 жовтня заявив, що він і його дружина Меланія Трамп заразилися коронавірусом.
4 жовтня американський лідер запевнив, що вже відчуває себе набагато краще.
При цьому глава адміністрації Білого дому Марк Медоуз підкреслив, що стан здоров'я глави США 2 жовтня був тривожним.
Журналіст видання Vanity Fair Гебріел Шерман розповів, що президент США нібито злякався смерті, дізнавшись, що заражений.
Нагадаємо, що після початку пандемії Трамп довго ставився до неї скептично. Так, він кілька місяців публічно ігнорував засоби індивідуального захисту. Носити маску президента США просили його помічники і лікарі.
Вперше Трамп з'явився на публіці в масці в липні – під час відвідин військового шпиталю Walter Reed.
Після одужання від COVID-19 Трамп заявив, що відчуває себе "суперменом".
Крім того, на передвиборчому мітингу у Флориді політик з'явився без маски і заявив, що вже нібито має антитіла до коронавірусу.