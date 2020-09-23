Трамп назвав ганьбою кількість смертей від COVID-19 у США

Президент Дональд Трамп назвав ганьбою те, що кількість смертей від коронавірусу в США перевищила 200 тисяч.

Водночас він вважає, що їх могло бути набагато більше – до 2,5 млн, якби в країні не зробили "відповідні і правильні кроки", передає The Guardian.

"Я думаю, це ганьба. Якби ми не вжили відповідних і правильних кроків, у нас було б 2,5 млн смертей. У нас було б значно більше число", – заявив Трамп.

Президент США також нагадав про свій виступ на Генеральній асамблеї ООН, у якому звинуватив Китай у поширенні COVID-19. Він закликав ООН притягнути країну до відповідальності.

"Китай мав зупинити це на своєму кордоні. Вони не повинні були дозволити цьому поширитися по всьому світу і це жахливо. Це жахлива річ, яка не повинна була відбутися. Китай дозволив цьому статися. Пам'ятайте про це", – додав Трамп.

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