Трамп назвав ганьбою кількість смертей від COVID-19 у США
Президент Дональд Трамп назвав ганьбою те, що кількість смертей від коронавірусу в США перевищила 200 тисяч.
Водночас він вважає, що їх могло бути набагато більше – до 2,5 млн, якби в країні не зробили "відповідні і правильні кроки", передає The Guardian.
"Я думаю, це ганьба. Якби ми не вжили відповідних і правильних кроків, у нас було б 2,5 млн смертей. У нас було б значно більше число", – заявив Трамп.
Президент США також нагадав про свій виступ на Генеральній асамблеї ООН, у якому звинуватив Китай у поширенні COVID-19. Він закликав ООН притягнути країну до відповідальності.
"Китай мав зупинити це на своєму кордоні. Вони не повинні були дозволити цьому поширитися по всьому світу і це жахливо. Це жахлива річ, яка не повинна була відбутися. Китай дозволив цьому статися. Пам'ятайте про це", – додав Трамп.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
Трамп припустив, що Китай міг спеціально сприяти поширенню коронавірусу, щоб нашкодити економікам країн-конкурентів.
Ще навесні в США прозвучали заяви про те, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в країні та інформацію про те, наскільки хвороба заразна, щоб встигнути запастися медикаментами, необхідними для боротьби з COVID-19.
Водночас у Білому Домі визнали, що Трамп свідомо зменшував небезпеку коронавірусу в своїх публічних виступах, щоб "не допустити хаосу в країні".