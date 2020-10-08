Трамп назвав діагноз COVID-19 "божественним благословенням"

Президент США Дональд Трамп, у якого 2 жовтня виявили коронавірус, назвав свій діагноз "благословенням від Бога".

Про це американський глава заявив у відеозверненні після повернення з військового госпіталю. Запис Трамп опублікував у себе в Twitter (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Я думаю, що це було благословення від Бога, що я зловив його (COVID-19 – ред). Це було замаскованим благословенням", – сказав Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за три дні в медичному центрі імені Уолтера Ріда на лікування від коронавірусу президента США Дональда Трампа було витрачено понад 100 тисяч доларів – більш ніж 2,8 млн гривень.