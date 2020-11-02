Трамп назвав бажану дату оголошення результатів виборів у США

Чинний президент США республіканець Дональд Трамп вважає, що результати майбутніх виборів у його країні мають бути відомі ввечері в день голосування – тобто у вівторок, 3 листопада.

Про це він заявив, виступаючи перед своїми прихильниками в штаті Айова, передає портал Axios. Водночас провідні американські ЗМІ збігаються на думці, що попередні підсумки виборів 2020 року стануть відомі не в ніч на 4 листопада, а пізніше цього ж тижня.

"Ми не дамо цього зробити ("вкрасти" вибори. – Ред.). Як вам рішення Верховного суду? Він дав їм [демократам] більше часу. Що ж це означає? Що результати будуть не 3 листопада? Вони будуть набагато пізніше? Ні, ми повинні знати їх 3 листопада, ввечері 3 листопада. Так завжди було і так повинно бути. Що відбувається в цій країні?" – обурився американський лідер.

Зазначається, що раніше Верховний суд США відмовився погодитися з вимогою республіканців, які намагалися заблокувати в Північній Кароліні продовження періоду підрахунку бюлетенів, поданих поштою. Рішення, ухвалене вищою судовою інстанцією країни, означає, що ці бюлетені обраховуватимуться в Північній Кароліні протягом ще дев'яти днів після 3 листопада, на яке назначені загальні вибори.

Видання з посиланням на свої джерела підкреслює, нібито Трамп може оголосити про свою перемогу, не чекаючи підрахунку всіх голосів, якщо вже увечері 3 листопада стане зрозуміло, що він вирвався вперед порівняно зі своїм суперником від демократів Джо Байденом за підсумками опрацювання частини бюлетенів у ключових штатах.

Примітно, що більшість топових ЗМІ країни припускає, що попередні підсумки голосування буде оприлюднено пізніше, ніж на другий день виборів. Це обумовлено безпрецедентно великою кількістю людей, які через пандемію вирішили голосувати достроково – особисто або поштою.

Нагадаємо, що на майбутніх 3 листопада загальних виборах у США буде обрано президента і віцепрезидента, 35 сенаторів, всіх 435 членів Палати представників, 13 губернаторів штатів і територій, а також місцеві органи влади. Боротьбу за пост глави країни ведуть республіканець Дональд Трамп і демократ Джо Байден.

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