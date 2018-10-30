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Ігор Айзенберг
Ігор Айзенберг
Блогер, Professor of Computer ScienceВсі статті автора

Трамп назвал врагов народа

4.4тЧитати матеріал російською

Новости из США. Приветствую всех Друзей. Пока меня здесь два дня не было, много разных новостей появилось.

Очень кратко о новостях последних двух дней.

- Питтсбург и все нормальные люди в стране скорбят по одиннадцати убитым в субботу утром в Питтсбургской синагоге "Дерево жизни". Прошлая неделя была очень напряженной и печальной для нормальной Америки. Кроме одиннадцати убитых людей одним ультраправым радикалом в субботу в синагоге за то, что эти люди евреи, в среду еще один ультраправый радикал в Кентукки застрелил в супермаркете двух афроамериканцев, просто за то, что они афроамериканцы. Флоридский бомбист разослал по почте 15 бомб бывшим президентам, руководителям спецслужб, критикам Трампа и нынешним видным политикам демократам. 15-ю бомбу обнаружили в воскресенье, она была отправлена в центральный офис телеканала CNN в Атланте. Агенты ФБР обнаружили у флоридского бомбиста список из ста адресов, по которым он собирался послать бомбы. Сколько он их успел послать, пока неизвестно. 15 послал точно.

Новини
Путину и Трампу договариваться не о чем

- Трамп в субботу, после трагедии в Питтсбурге, успел выступить на двух предвыборных митингах. На одном из них он жаловался, что думал, не отменить ли выступление, поскольку перед посадкой в самолет давал интервью журналистам, и ветер с дождем испортили его прическу. На другом митинге он сказал, что решил не отменять выступление после утреннего убийства в Питтсбурге, поскольку биржа на Уолл Стрит работала сразу после 11 сентября (и в очередной раз соврал, биржа не работала после 11 сентября в течение более, чем недели).

Новини
Интернету не повезло с Трампом. Есть серьезная угроза

- Питтсбургский террорист-убийца перед тем, как идти убивать, оставил запись в социальной сети, что идет защищать Америку от вторжения каравана (беженцев), который финансирует еврейское агентство помощи иммигрантам HIAS. В финансировнии каравана беженцев Трамп обвинял Джорджа Сороса. Праворадикальные пропагандисты тут же подхватили эту "идею" и обвинили в финансировании беженцев и помощи им HIAS.

- Трамп собирается приехать в Питтсбург во вторник. Мэр Питтсбурга назвал приезд президента в день, когда будут хоронить жертв субботнего теракта, нежелательным.

- Трамп в понедельник приказал направить на южную границу 5200 военнослужащих американской армии для ... "защиты страны от вторжения" того самого каравана. Поскольку в этом караване "много здоровых мужчин, членов банд". Нужно понимать, что караван, о котором идет речь, находится в настоящее время примерно в 1500-1600 км к югу от границы США и дойти до границы он может (если вообще дойдет) никак не раньше декабря. А из того, что показывают по ТВ, видно, что в караване этом кого действительно очень много - женщин с детьми. Караваны эти стали обычным и печальным явлением в течение последних лет. Люди бегут из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора от совершенно невыносимых условий жизни, созданных наркомафией и насквозь коррумпированными правящими верхушками этих стран.

Новини
Трамп высказался о причастности Путина к мировым убийствам

- В понедельник утром президент поведал миру через Твиттер, кто же виноват в захлестнувшем страну насилии. Буквальный перевод: "В нашей стране много гнева, вызванного в частности неточными и даже мошенническими, сообщениями о новостях. Fake News СМИ, истинные враги народа, должны прекратить открытую и явную враждебность и честно сообщать новости. Это многое сделает, чтобы погасить пламя Гнева и Оскорблений, и тогда мы сможем объединить все стороны в Мире и Гармонии. Fake News должен быть положен конец!".

- Еще во одном твитте Трамп выразил восторг по поводу своего телефонного разговора с новоизбранным ультраправым президентом Бразилии, с которым у него обнаружилось полное единство взглядов.

- Согласно новейшим данным Геллап поддержка президента упала с 44% неделю назад до 40%. Согласно тем же данным Трампа сейчас поддерживают 89% рядовых республиканцев.

- Быший республиканский политстратег Стив Шмидт (он вышел из республиканской партии), ранее работавший с Джоном Маккейном, когда Маккейн выдвигался в президенты, заявил в интервью телеканалу MSNBC в понедельник, что республиканская партия больше не является консервативной партией, а является партией культа личности Дональда Трампа.

Спасибо всем, кто прочитал.

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Автор
Ігор АйзенбергІгор Айзенберг
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Джерело
Джерело:Facebook Игоря Айзенберга
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