Трамп нарешті погодився передати владу Байдену

Марина Ліснічук Світ 05:49, 24.11.2020 Оновлено: 06:03, 24.11.2020

Чинний президент США Дональд Трамп дозволив чиновникам Адміністрації загальних служб (GSA) розпочати процес передачі влади Джо Байдену, який представляє Демократичну партію.

Про це республіканець, після декількох тижнів заперечення результатів виборів у країні, сам написав у Twitter. Відповідну заяву зробила в листі й голова GSA Емілі Мерфі, передає CNN.

Зазначається, що цей крок став першим на шляху визнання командою Трампа власної поразки на виборах. За словами Мерфі, на неї не чинили тиску, і рішення вона ухвалила самостійно.

Відомо, що чинний президент доручив голові Адміністрації загальних служб зробити "все необхідне" щодо "початкових протоколів" передавання влади новообраному президенту Байдену. Так, уже з понеділка, 30 листопада, демократ отримає доступ до всіх ресурсів, у яких раніше йому відмовляли через юридичні проблеми із визначенням переможця виборчих перегонів.

"Я хочу подякувати Емілі Мерфі з GSA за непохитну відданість нашій країні. Вона зіткнулася з переслідуванням, погрозами та аб'юзом. Не хочу, щоб це відбувалося з нею, її родиною або працівниками GSA", – написав Трамп.

Водночас ще чинний американський лідер додав, що його команда продовжить боротьбу за результати виборів у США. І все ще висловив надію на перемогу.

"Однак, в найкращих інтересах нашої країни, я рекомендую Емілі та її команді зробити все необхідне щодо початкових протоколів. Я сказав своїй команді зробити те саме", – підсумував Трамп.

Пост Трампа
Twitter Donald J. Trump

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