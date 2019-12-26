Трамп намагався урізати допомогу Україні: спливли нові факти

Президент США Дональд Трамп, якому оголосили імпічмент за двома статтями, нібито кілька разів за 2019 рік намагався урізати на мільярди доларів американську допомогу Україні та іншим країнам для боротьби з корупцією.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post. Зазначається, що за бюджетними документами видно, що адміністрація лідера Штатів запропонувала Конгресу скоротити суму у 30 млн доларів, виділених для програми з підтримки антикорупційного бюро в Україні, до 13 млн.

Однак у законодавчому органі відкинули ідею Трампа. Президент натомість виступив з аналогічною пропозицією в бюджетному запиті на 2020 рік. За даними видання, цього разу Конгрес також має намір відмовити.

Трамп намагався урізати допомогу Україні azh.kz

Крім того, адміністрація президента США нібито хотіла об'єднати низку зарубіжних програм із підтримки демократії та іноземних рахунків з допомогою під "однією великою парасолькою", щоб таким чином заощадити два мільярди доларів.

Видання пише, що з цього фонду Україна отримала у 2018 році на боротьбу з корупцією 250 млн доларів. На 2020 рік Білий дім попросив скоротити суму до 145 млн.

Характерно, що ці кроки адміністрації Трампа суперечать поясненням президента США про причини затримки військової допомоги для України на сотні мільйонів доларів. Коментуючи скандал, що спалахнув восени, Трамп наголошував, що його більше турбувала корупція у Києві: "Мені не важлива політика. Але мене тривожить корупція. І все це стосується лише корупції", – заявляв Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, що відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.

З'ясувалося, що Трамп ухвалив рішення призупинити військову допомогу для України на 250 мільйонів доларів ввечері 25 липня, тобто вже після розмови із Зеленським.

У американського президента спростували зв'язок затримки допомоги з бажанням натиснути на Україну.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!