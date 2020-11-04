Трамп намагається зірвати вибори президента США? Розповідаємо, чому це може бути небезпечно

За результатами попереднього підрахунку голосів на президентських виборах в США, кандидат від Демократичної партії Джо Байден може перемогти чинного президента, представника Республіканської партії, Дональда Трампа. Розрив поміж ними обома буквально у 2%, але на користь Байдена. Незважаючи на те, що точного результату поки немає, Трамп уже проголосив себе переможцем гонки.

OBOZREVATEL зібрав факти, як американський президент намагається зірвати вибори і не допустити обрання Байдена

Трамп приготував кілька варіантів на випадок програшу

Поки що, судячи з підрахунків голосів, на виборах в Америці дійсно лідирує Байден. Однак цей результат в будь-який момент може змінитися через підрахунок голосів в ключових штатах – Пенсільванії, Мічігані й Арізоні. По них точних даних поки немає.

Але американський президент приготував кілька варіантів на випадок, якщо все піде не за його планом, тобто поразки. Він рішуче налаштований на перемогу, навіть якщо йому доведеться зірвати виборчий процес. Це видно за такими ознаками:

Спостерігачах з боку Трампа на виборчих дільницях, які відкрито заявляють про жорсткі протести, якщо той програє вибори. Український журналіст Пітер Залмаєв, який зараз знаходиться у Вашингтоні, зазначив OBOZREVATEL, що "Трамп на своїх перших дебатах – прозваних найбруднішими за історію США – не засудив цих хлопців, а навпаки закликав пильно стежити за виборчими дільницями: "Stand back and stand by!"

На брифінгу в Білому домі Трамп уже заявив про свою перемогу , хоча підрахунок голосів все ще триває: "Ми готувалися до великого святкування. Ми всі виграли. Результати сьогодні ввечері були феноменальними... Чесно кажучи, ми таки виграли ці вибори". Віце-президент Майк Пенс, який виступав одразу після нього, не був настільки категоричним, заявивши, що "ми на шляху до перемоги, і ми знову зробимо Америку великою". За фактом, ім'я переможця стане відомо ближче до кінця тижня. Facebook в свою чергу заявив, що Трамп "передчасно" оголосив про перемогу і буде нагадувати на своїх платформах, що підрахунок голосів ще триває.

Кілька місяців під ряд Трамп протестував проти системи поштового голосування , вимагаючи зупинити підрахунок голосів 3 листопада, не враховуючи тих, які надійдуть після. Все тому, що по пошті схильні голосувати виборці Демократичної партії, тобто суперника Трампа – Джозефа Байдена. Навряд чи цей спосіб буде дієвим, бо члени виборчої комісії керуються в першу чергу законами, а не побажаннями політиків.

Поміж прихильниками Трампа і Байдена можуть початися великі бійки в найбільших містах Америки. Там уже тиждень готуються до можливих погромів: магазини та інші заклади на центральних вулицях забивають дошками і фанерою. "ФБР відстежує різні листування в інтернеті, в тому числі і в даркнеті (чорний інтернет. – ред), де прихильники Трампа воліють плести свої конспіративні теорії. Не забуваємо про гучний випадок, коли чотири дні тому, в штаті Техас автобус компанії Джо Байдена прямо на дорозі оточили озброєні молодики – прихильники Трампа – і змусили розвернутися назад. Кампанія змушена був скасувати всі заплановані в Техасі в той день зустрічі зі своїми виборцями. Випадок зараз розслідує ФБР", – зазначив Залмаєв.

Трамп також заявив, що звернеться до Верховного суду США в зв'язку з ситуацією на виборах, оскільки вважає, що там було присутнє "велике шахрайство". При цьому він звинуватив всіх демократів в тому, що ті хочуть змінити хід виборів за допомогою судової тяганини.

Станом на середу, 4 листопада на 16:00 за київським часом, результатів голосування немає по шести штатах. Це Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсільванія і Вісконсін. Для перемоги Байдену потрібно отримати перевагу як мінімум в трьох з них, а Трампу – в чотирьох.