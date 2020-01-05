Пентагон був шокований: розкрилася правда про наказ Трампа вбити Сулеймані

Президент Дональд Трамп віддав наказ про вбивство іранського генерала Касема Сулеймані всупереч спірним даним розвідки.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times. Газета посилається на джерела в адміністрації США.

Відзначається, що розвідслужби прийшли до висновку, що атак на американських військових, які, на думку Вашингтона, планував здійснити Сулеймані, можна було уникнути.

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Розкрилася правда про наказ Трампа вбити Сулеймані

Так, верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї нібито не схвалив плани Сулеймані щодо будь-яких дій проти США і попросив його приїхати в Тегеран, щоб це обговорити. Прохання було викладено щонайменше за тиждень до загибелі генерала, про що дізналися американці.

Крім того, розвіддані про ситуацію на Близькому Сході, що надійшли 30 грудня, показали, що ситуація в регіоні спокійна, а в поїздках Сулеймані і його підрозділу "Аль Кудс" у Сирію, Ліван і Ірак немає нічого незвичайного.

Однак Трамп вирішив, що генерала необхідно негайно ліквідувати. Таку ідею підтримали держсекретар США Майк Помпео і віцепрезидент Майк Пенс. При цьому в Пентагоні були шоковані таким радикальним варіантом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп публічно зізнався, що наказав убити Сулеймані, "щоб зупинити війну, а не почати її".

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