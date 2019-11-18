Могу с уверенностью утверждать, что нас не читают в Конгрессе США, и может, это – к лучшему, поскольку в последнее время мы выдаем руководству Штатов мощные порции критики, ибо есть за что. По это причине будем считать, что воскресное интервью, данное CBS спикером нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси никак не связано с рядом публикаций на нашем ресурсе.

Но радует тот факт, что не только мы пришли к выводу о том, что объем и суть обвинений, которые сейчас выдвинуты президенту США Трампу, многократно превышают объем обвинений, которые получил президент Ричард Никсон. Причем, даже этого ему хватило для того, чтобы принять решение самостоятельно подать в отставку и не допустить, чтобы грязь, неизбежно выставленная напоказ в ходе публичных слушаний Конгресса, нанесла ущерб не только его личной репутации или репутации республиканской партии, но и безусловно – имиджу США в мире.

По этому поводу Пелоси сказала буквально следующее:

"Я имею в виду, что то, что сделал президент, было намного хуже, чем то, что сделал Ричард Никсон, но в какой-то момент Ричард Никсон настолько озаботился об интересах стране, что признал, что это не может продолжаться (и подал в отставку – ред.)"

Вместо этого, сейчас разворачиваться баталия, которая как раз и нанесет ущерб интересам Трампа, республиканцев и США в целом. Похоже на то, что дедушка Донни считает себя настолько остроумным и убедительным, что на кон можно поставить все, указанное выше. Ему кажется, что он наносит сокрушительные удары по позициям оппонентов, говоря на публику примерно такое:

"Есть ли у вас какие-либо доказательства того, что президент совершил что-то преступное или незаконное? И ответ – нет!"

Стиль риторики Трампа, когда он сам задает вопросы оппонентам и сам же на них отвечает, вместо оппонентов, напоминает риторику Сталина. Его публичные выступления были построены по такой же схеме. Он задает вопрос кому-то виртуальному, а потом – отвечает на этот вопрос, якобы подсказывая правильный ответ. Наверное, Трамп никогда не слышал речей Сталина и не в курсе того, насколько он близко подошел к его риторике, но нам отсюда это заметно четко.

Но между такими речами Трампа и Сталина все же имеется существенное различие. Сталин отвечал на свои вопросы потому, что этого делать было просто некому. Всех, кто мог с ним спорить, он уничтожил, а оставшаяся биомасса была безмолвной и могла демонстрировать лишь восторг и восхищение вождем. Наверное, Трампа это вполне устроило бы. Тем не менее, он получил ответ на этот вопрос от той же Нэнси Пелоси. Она парировала эту подачу так:

"Если у президента есть информация, которая демонстрирует его невиновность во всем этом, и мы ее мы не видели, если у него есть информация, которая является оправдательной, то есть опровергающей его вину, то мы с нетерпением ждем ее".

Но такие типажи как Трамп – мастера монологов. Того же Ленина никто не помнит в гуще дискуссий. Он толкал длинные монологи. Сталин – тоже самое. Путин – того же поля ягода, и если в прошлом случался даже не диалог, а не согласованный вопрос, это приводило его в бешенство и он начинал откровенно хамить. Просто такие типажи не умеют вести дискуссию и всегда затыкают оппонента, не желая ни слушать его, ни конструктивно воспринимать критику.

Трамп – классика нарциссизма, или, возможно, это просто старческая деменция, которую в Штатах пропустили те, кто должен следить за этим вопросом. Будь это иначе, он бы просто промолчал на реплики Пелоси или представил бы какие-то доказательства, либо поступил каким-то другим способом, но он выдал это:

"Сумасшедшие и ничего не делающие демократы превращают импичмент в рутинное партизанское оружие".

В общем, нам надо у себя как-то наводить порядок после массового помешательства, но тем не менее, нашим друзьям из США мы можем сказать лишь одно: "Боже, храни Америку!"

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