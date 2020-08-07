Трамп на обкладинці Time потрапив у вибухове "море коронавірусу". Фото і відео
Американський журнал Time 17 серпня вийде з обкладинкою, де зображено президента США Дональда Трампа, який пливе в "морі коронавірусу".
Новий номер видання отримав назву "Plague Election" (Чумні вибори) і присвячений президентським виборам у Штатах.
Автором обкладинки виступив Тім О'Браєн. Ця ілюстрація стала четвертою роботою художника, яка зображує ті проблеми, з якими зіткнувся президент Трамп. Головною статтею журналу є матеріал Моллі Болл, де журналістка розповіла, як пандемія COVID-19 вплинула на вибори в США.
Зазначимо, що на перших трьох Трампа показали всередині Овального кабінету Білого дому. Ілюстрації називалися "Тут нема на що дивитися" (27 лютого 2017 року), "Гроза" (23 квітня 2018 роки) і "Глибоко" (3 вересня 2018 року).
"Вода, що піднімається, як метафора хаосу в Білому домі... Трамп виживає тільки для того, щоби бути у хвилях, що наростають та оточені вірусом COVID-19, кожен з яких є маленькою бомбою", – розповів О'Браєн про нову обкладинку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, журнал Time вийшов з обкладинкою, на якій Білий дім перетворюється в московський храм Василя Блаженного.