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22 січня • оновлено в 13:28
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Трамп може зустрітися із Зеленським у Давосі: з'явилися перші деталі

1.6т
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Президент США Дональд Трамп сказав, що все-таки готовий зустрітися з главою України Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Про це він сказав в інтерв'ю Wall Street Journal на полях форуму. "Я думаю, що він дійсно відмінний хлопець ..." – висловився американський лідер про українського колегу.

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Трамп може зустрітися із Зеленським у Давосі: перші деталі

За його словами, зустріч не була запланована, однак він відкритий для переговорів тет-а-тет. "Я не знав, що він тут. Я не думаю, що це (двостороння зустріч – Ред.) заплановано", – так дослівно пролунала його відповідь на питання.

Відзначається, що напередодні форуму Білий дім розіслав свій розклад, у якому і справді не згадується ім'я Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося фото з представниками партії "Слуга народу", які вирушили на Всесвітній економічний форум в Давосі слідом за президентом України Володимиром Зеленським.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Економічний форум в Давосі Зустріч Трампа і Зеленського
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
Швейцарія Давос
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Куни Чан
Куни Чан
Ага чтоб опять к Путину отправили?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Как преланная собака, будет ждать что хозяин косточку покинет или за ушком почешет. А может и пинка даст. Участь нерабов ждать, что хозяин сделает
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Хо Хол
Хо Хол
КРЕМЛЬ В ИСТЕРИКЕ!
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Ку Алексей
Ку Алексей
Хо Хол, Кремль в панике!
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