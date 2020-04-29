Трамп може здати Україну Путіну вже цього літа – однокурсник глави РФ

Президент США Дональд Трамп може зняти санкції з Росії і "паралізувати" Пентагон на п'ять днів, щоб дати главі РФ Володимиру Путіну можливість влітку цього року підкорити одну з країн Балтії, Україну та Білорусь.

Це буде його відповіддю на "послугу" Кремля. Такий прогноз зробив колишній радянський розвідник і однокурсник президента РФ з інституту КДБ Юрій Швець, повідомляє "Гордон".

"Путін запропонував Трампу феєричну операцію з надання допомоги на майбутніх президентських виборах. Для цього спецслужби РФ через Україну реалізують "вбивчий компромат" на Байдена", – заявив він.

Путін і Трамп

На його думку, важко знайти страшніше звинувачення на адресу Трампа і Путіна. Але ще зовсім недавно спецпрокурор США Роберт Мюллер не зміг знайти прямих доказів, що підтверджують змову між людьми обох лідерів під час минулих президентських виборів.

"У результаті демократам не вдалося усунути Трампа від влади. І ось тепер його ворогам робиться царський подарунок: їм відкритим текстом повідомляється "з Кремля", що прямо зараз Путін втягує Трампа в змову, під час якої той повинен вчинити державну зраду заради переобрання на другий термін", – підкреслив Швець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що у його країни "дуже хороші відносини" з Росією.

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