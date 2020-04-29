Головна Новини
29 квітня • оновлено в 11:49
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Трамп може здати Україну Путіну вже цього літа – однокурсник глави РФ

1.3т
Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп може зняти санкції з Росії і "паралізувати" Пентагон на п'ять днів, щоб дати главі РФ Володимиру Путіну можливість влітку цього року підкорити одну з країн Балтії, Україну та Білорусь.

Це буде його відповіддю на "послугу" Кремля. Такий прогноз зробив колишній радянський розвідник і однокурсник президента РФ з інституту КДБ Юрій Швець, повідомляє "Гордон".

"Путін запропонував Трампу феєричну операцію з надання допомоги на майбутніх президентських виборах. Для цього спецслужби РФ через Україну реалізують "вбивчий компромат" на Байдена", – заявив він.

Путін і Трамп

Путін і Трамп

На його думку, важко знайти страшніше звинувачення на адресу Трампа і Путіна. Але ще зовсім недавно спецпрокурор США Роберт Мюллер не зміг знайти прямих доказів, що підтверджують змову між людьми обох лідерів під час минулих президентських виборів.

"У результаті демократам не вдалося усунути Трампа від влади. І ось тепер його ворогам робиться царський подарунок: їм відкритим текстом повідомляється "з Кремля", що прямо зараз Путін втягує Трампа в змову, під час якої той повинен вчинити державну зраду заради переобрання на другий термін", – підкреслив Швець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що у його країни "дуже хороші відносини" з Росією.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Вибори в США" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Вибори в США
Особи
Дональд Трамп Володимир Путін Юрій Швець
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бурий Юрій
Бурий Юрій
Не треба лякати, в США на відміну від нас та РФ є Конгрес і Сенат. А з ними Пукін не зуміє домовитися. Трампа пісенька вже сповнена, і він виходить на маргінез за "допомогою" Covid-19". Як би Пукін не дригався, але це є для нього непереборна річ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9866.

    Вилікувалися: 1103. Померли: 250.

  • У світі захворіли вже більше 3,1 мільйона осіб, загинули – майже 220 тисяч.

  • Лікарі назвали простий спосіб профілактики коронавірусу: вистачить 10 хвилин.

  • У США розкупили препарат від печії. Кажуть, допомагає в лікуванні COVID-19.

  • У МОЗ розповіли, хто з українців частіше вмирає від коронавірусу.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги