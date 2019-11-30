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1 грудня • оновлено в 06:14
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Трамп краще Лінкольна? У США спливло несподіване опитування

2.8т
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Більшість республіканців вважають президента Дональда Трампа кращим за 16-го главу держави Авраама Лінкольна.

Як передає в телеграм-каналі "Картковий будиночок", в останньому опитуванні від The Economist and YouGov 53% республіканців відповіли, що в цілому Трамп є кращим лідером, ніж Лінкольн, в послужному списку якого скасування рабства і перемога в громадянській війні проти Конфедерації.

Республіканці також оцінили заслуги Трампа вище, ніж Джорджа Буша, Річарда Ніксона і Дуайта Ейзенхауера.

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Однак Рональд Рейган впевнено продовжує лідирувати. Цікаво, що саме його слоган "Let's Make America Great Again" [Зробимо Америку великої знову] запозичив Трамп на початку своєї кампанії.

Лінкольн і Трамп

Лінкольн і Трамп

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Як писав OBOZREVATEL, Трампа навряд чи усунуть з посади до виборів 2020 року, а імпічмент може тільки мобілізувати консервативний електорат і сприяти його переобрання.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Украинцы! У вас большие перспективы получить Трампа ещё на один срок! Не ошибитесь с лизанием!
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семенов Александр
семенов Александр
Ну бля ну нельзя же так!!! Как теперь настоячему свидомиту, принять решение, у кого сосать, у Трампа или у Байдена !!!
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