Трамп краще Лінкольна? У США спливло несподіване опитування

Більшість республіканців вважають президента Дональда Трампа кращим за 16-го главу держави Авраама Лінкольна.

Як передає в телеграм-каналі "Картковий будиночок", в останньому опитуванні від The Economist and YouGov 53% республіканців відповіли, що в цілому Трамп є кращим лідером, ніж Лінкольн, в послужному списку якого скасування рабства і перемога в громадянській війні проти Конфедерації.

Республіканці також оцінили заслуги Трампа вище, ніж Джорджа Буша, Річарда Ніксона і Дуайта Ейзенхауера.

Однак Рональд Рейган впевнено продовжує лідирувати. Цікаво, що саме його слоган "Let's Make America Great Again" [Зробимо Америку великої знову] запозичив Трамп на початку своєї кампанії.

Лінкольн і Трамп

Дональд Трамп

Як писав OBOZREVATEL, Трампа навряд чи усунуть з посади до виборів 2020 року, а імпічмент може тільки мобілізувати консервативний електорат і сприяти його переобрання.

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