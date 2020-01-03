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3 січня • оновлено в 12:21
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"Трамп кинув динамітну шашку": з'ясувалося, що означає вбивство Сулеймані

3.3т
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Вбивство генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані може призвести до загострення ситуації на Близькому Сході.

Таку думку висловив колишній віцепрезидент США Джо Байден. Водночас він схвалив удар США по генералу.

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"Президент Трамп щойно кинув динамітну шашку в бочку з порохом, і він мусить пояснити американському народу стратегію та план із забезпечення безпеки наших військ і співробітників посольства, наших людей і наших інтересів – як тут, вдома, так і за кордоном – а також наших партнерів у всьому регіоні й за його межами", – заявив Байден.

Водночас сенатор Ліндсі Грем високо оцінив дії Трампа після іранської агресії.

"Іранському уряду: якщо ви хочете більше, ви отримаєте більше. Дякую вам, пане президенте, за те, що ви заступилися за Америку", – написав він у Twitter.

Своєю чергою голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Росії Костянтин Косачов вважає, що США може чекати відплата за вбивство іранського генерала.

Він заявив, що загибель Сулеймані є "найгіршим сценарієм розвитку подій, дуже скидається на помсту американців".

Сулеймані ліквідовано в Іраку

Сулеймані ліквідовано в Іраку

РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ізраїль скликав екстрену нараду з главами армії та спецслужб через удар США.

Раніше американський сенатор Кріс Мерфі попередив про ризик великої війни після вбивства Сулеймані.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
Особа
Касем Сулеймані
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Друг Путина ..??Не лишку ли вы ему друзей приписываете?А вот у ваших обуревших хозяев по ходу появились пара лишних небоскребов,или еще че то лишнее,че вы их рагули на место не поставите?Беспредельничают по полной,сцыкотно вам ?Россию по два раза на дню ""одергиваете"" или ""на место ставите""наверное по тому,что вам обычно за это ничего не бывает,посмотрят как на теппилов и все.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Убийство этого перса означает, что в Европу хлынет новая волна беженцев с их гаремами, кучей жён и выводков.
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
А мне кажется,что кризис власти в Израиле-ЗАКОНЧИЛСЯ!.
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Пети Moщи
Пети Moщи
Костюченко Григорий, как бы вообще Израиль не закончился, благодаря друзьям с другой стороны земного шара.
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