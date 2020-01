"Трамп кинув динамітну шашку": з'ясувалося, що означає вбивство Сулеймані

Вбивство генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані може призвести до загострення ситуації на Близькому Сході.

Таку думку висловив колишній віцепрезидент США Джо Байден. Водночас він схвалив удар США по генералу.

"Президент Трамп щойно кинув динамітну шашку в бочку з порохом, і він мусить пояснити американському народу стратегію та план із забезпечення безпеки наших військ і співробітників посольства, наших людей і наших інтересів – як тут, вдома, так і за кордоном – а також наших партнерів у всьому регіоні й за його межами", – заявив Байден.

Водночас сенатор Ліндсі Грем високо оцінив дії Трампа після іранської агресії.

"Іранському уряду: якщо ви хочете більше, ви отримаєте більше. Дякую вам, пане президенте, за те, що ви заступилися за Америку", – написав він у Twitter.

Своєю чергою голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Росії Костянтин Косачов вважає, що США може чекати відплата за вбивство іранського генерала.

Він заявив, що загибель Сулеймані є "найгіршим сценарієм розвитку подій, дуже скидається на помсту американців".

