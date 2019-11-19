Про корупцію вирізали? У Трампа виправдалися за розбіжності в стенограмі дзвінка Зеленському

Представник Ради національної безпеки США Олександр Віндман заявив, що в стенограмі квітневого дзвінка американського президента Дональда Трампа главі України Володимиру Зеленському були неточності.
Він визнав це під час чергового раунду публічних слухань у Конгресі у вівторок, 19 листопада, які транслювалися в прямому ефірі. При цьому підполковник запевнив, що суть дзвінка була передана правильно.
"Стенограма не зовсім точна, але я не назвав би її неправильною", – відповів він на питання про те, чому перша версія Білого дому про спілкування лідерів містить згадку про корупцію в Україні, а в детальній розшифровці про це нічого не сказано.
У Трампа зробили зізнання про дзвінок Зеленському
За словами Віндмана, короткі анонси для преси, які виходять одразу після спілкування, часто використовуються як меседжі, які відповідають політиці США і вказують на важливі віхи для Вашингтона.
Віндман пояснив неточну стенограму розмови Трампа і Зеленського
У Трампа зробили зізнання про дзвінок Зеленському
Також Віндман розповів, що Зеленський намагався спілкуватися з Трампом англійською мовою, але переходив на українську, користуючись послугами перекладача.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, що відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
Під час розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа.
При цьому Трамп заявив, що розпочата процедура імпічменту американської демократичної партії є державним переворотом.
Також Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Свідчення за зачиненими дверима першими дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі та експосол Штатів в Україні Марі Йованоч.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між президентом США Дональдом Трампом і главою України Володимиром Зеленським. Журналісти знайшли в ній невідповідності з анонсом.
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