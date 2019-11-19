Про корупцію вирізали? У Трампа виправдалися за розбіжності в стенограмі дзвінка Зеленському

Представник Ради національної безпеки США Олександр Віндман заявив, що в стенограмі квітневого дзвінка американського президента Дональда Трампа главі України Володимиру Зеленському були неточності.

Він визнав це під час чергового раунду публічних слухань у Конгресі у вівторок, 19 листопада, які транслювалися в прямому ефірі. При цьому підполковник запевнив, що суть дзвінка була передана правильно.

"Стенограма не зовсім точна, але я не назвав би її неправильною", – відповів він на питання про те, чому перша версія Білого дому про спілкування лідерів містить згадку про корупцію в Україні, а в детальній розшифровці про це нічого не сказано.

У Трампа зробили зізнання про дзвінок Зеленському

За словами Віндмана, короткі анонси для преси, які виходять одразу після спілкування, часто використовуються як меседжі, які відповідають політиці США і вказують на важливі віхи для Вашингтона.

Віндман пояснив неточну стенограму розмови Трампа і Зеленського

У Трампа зробили зізнання про дзвінок Зеленському

Також Віндман розповів, що Зеленський намагався спілкуватися з Трампом англійською мовою, але переходив на українську, користуючись послугами перекладача.

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