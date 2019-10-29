Трамп підіграв Росії? У Кремлі позловтішалися через конфуз із Зеленським

Російський сенатор Олексій Пушков позловтішався з приводу конфузу президента США Дональда Трампа, який назвав українського лідера Володимира Зеленського "новим президентом Росії".

Так, у своєму Twitter він залишив їдкий коментар, в якому стверджує, що для Трампа Україна і Росія нібито є одним цілим "русского міра".

"Підтверджується, що для Трампа Зеленський і Україна – щось невиразне і тісно пов'язане з Росією. Ти, що він обмовився, Трамп лише показав: Росія і Україна для нього – частини одного простору, далекого і складного русского мира. А Крим взагалі російський – адже "там всі говорять по-російськи", – написав Пушков.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський "Радіо Свобода"

Подтверждается, что для Трампа Зеленский и Украина - нечто смутное и тесно связанное с Россией. Своей оговоркой он лишь показал: Россия и Украина для него - части одного пространства, далекого и сложного русского мира. А Крым вообще российский - ведь "там все говорят по-русски". https://t.co/2HJlP8Ij7B — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 29, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту у американців.

Зеленський зізнався, що ще на початку літа 2019 року побоювався можливого тиску з боку Трампа.

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