Скандал із Трампом і Зеленським: американського топ-дипломата викликали в Конгрес через Україну

Палата представників Конгресу США в рамках розслідування імпічменту президента Дональда Трампа викликала для надання свідчень тимчасово повіреного в справах США в Україні Вільяма Тейлора.

Дата його виступу поки не призначена, передає CNN, посилаючись на кілька поінформованих джерел.

Відзначається, що у Тейлора є інформація про затримання військової допомоги Україні і ролі в цьому Білого дому. Про це стало відомо після надання свідчень колишнього спецпредставника Держдепу з питань України Курта Волкера.

Крім того, з оприлюдненого листування американських дипломатів і радника українського президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака випливає, що Тейлор неодноразово ставив під сумнів рішення Трампа заморозити допомогу Україні.

Так, 9 вересня Тейлор написав послу США в Євросоюзі Гордону Сондленду: "Знак, який ми подаємо українцям (і росіянам) рішенням про допомогу в сфері безпеки, є ключовим... Заморозивши цю допомогу, ми похитнули їхню віру в нас".

"Як я вже говорив по телефону, мені здається божевіллям затримувати допомогу в обмін на послугу, пов'язану з політичною кампанією", – додав він.

Вільям Тейлор eurointegration.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування скандальної розмови, яка пройшла між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.

27 вересня на фоні українсько-американського скандалу спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер подав у відставку.

Стало відомо, що на своїй посаді він міг лобіювати інтереси Raytheon Company, яка виробляє Javelin.

Пізніше Волкер дав свідчення у справі про можливий тиск президента Дональда Трампа на українського лідера Володимира Зеленського.

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