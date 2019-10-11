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12 жовтня • оновлено в 02:24
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Скандал із Трампом і Зеленським: американського топ-дипломата викликали в Конгрес через Україну

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Палата представників Конгресу США в рамках розслідування імпічменту президента Дональда Трампа викликала для надання свідчень тимчасово повіреного в справах США в Україні Вільяма Тейлора.

Дата його виступу поки не призначена, передає CNN, посилаючись на кілька поінформованих джерел.

Відзначається, що у Тейлора є інформація про затримання військової допомоги Україні і ролі в цьому Білого дому. Про це стало відомо після надання свідчень колишнього спецпредставника Держдепу з питань України Курта Волкера.

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Крім того, з оприлюдненого листування американських дипломатів і радника українського президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака випливає, що Тейлор неодноразово ставив під сумнів рішення Трампа заморозити допомогу Україні.

Так, 9 вересня Тейлор написав послу США в Євросоюзі Гордону Сондленду: "Знак, який ми подаємо українцям (і росіянам) рішенням про допомогу в сфері безпеки, є ключовим... Заморозивши цю допомогу, ми похитнули їхню віру в нас".

"Як я вже говорив по телефону, мені здається божевіллям затримувати допомогу в обмін на послугу, пов'язану з політичною кампанією", – додав він.

Вільям Тейлор

Вільям Тейлор

eurointegration.com.ua

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Теми
Імпічмент Трампа Військова допомога Україні
Особи
Вільям Тейлор Дональд Трамп Володимир Зеленський Курт Волкер
Місце
США
Теги
конгрес США політика
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Карпов Стас
Карпов Стас
Грамотное решение заморозить военную помощь Украине. Все равно продадут все ополченцам
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Карпов Стас
Карпов Стас
Шапиро Женька, еще нет. А если разморозят - вам это не поможет
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Карпов Стас:"Грамотное решение заморозить военную помощь Украине." Не послушали Вас, гады: уже разморозили.
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