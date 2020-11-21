Трамп і Путін візьмуть участь у саміті G20

Президент США Дональд Трамп братиме участь у саміті "Групи двадцяти" (G20), який відбудеться в форматі онлайн у суботу, 21 листопада.

Про це, посилаючись на високопоставлене джерело в Білому домі, пише Reuters. Зазначимо, раніше анонсувалося, що в перший день у саміті також візьме участь глава Росії Володимир Путін.

За даними журналістів, американський лідер братиме участь у заходах G20 як у суботу, так і в неділю з Білого дому.

Нагадаємо, саміт пройде 21-22 листопада. Світові лідери планують обговорити, зокрема, економічну кризу через пандемію.

Серед учасників – канцлерка ФРН Ангела Меркель, голова КНР Сі Цзіньпін, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США проголосували за законопроєкт на підтримку України, який повинен не допустити участь Росії у зустрічах "Великої сімки" (G7).