Трамп пообіцяв допомогти Путіну: про що домовилися президенти

Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін 7 травня провели телефонну розмову, обговоривши, зокрема пандемію COVID-19 у світі та контроль над озброєннями.

Трамп заявив про готовність Сполучених Штатів надати РФ допомогу в боротьбі з коронавірусом. Про це йдеться в повідомленні прессекретаря Білого дому Джадда Діра за підсумками переговорів.

"Президент Трамп підтвердив, що США напружено працюють над наданням допомоги американцям, а також готові надати допомогу будь-якій країні, яка того потребує, включаючи Росію", – зазначив Дір.

У Кремлі уточнили, що США запропонували направити в РФ партію медичного обладнання.

Трамп і Путін Колаж

Американський глава також заявив, що готовий обговорювати контроль над озброєннями за участю Росії та Китаю, щоб уникнути нової витратної гонки.

Путін і Трамп обмінялися привітаннями у зв'язку з 75-річчям Перемоги, додала пресслужба Кремля.

Президенти також порушили тему становища на світовому ринку нафти, "вказавши на своєчасність укладення нової угоди ОПЕК".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Володимир Путін і Дональд Трамп зробили спільну заяву з нагоди 75-ї річниці зустрічі на Ельбі під час Другої світової війни.