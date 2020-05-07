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7 травня • оновлено в 23:24
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Трамп пообіцяв допомогти Путіну: про що домовилися президенти

6.4т
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Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін 7 травня провели телефонну розмову, обговоривши, зокрема пандемію COVID-19 у світі та контроль над озброєннями.

Трамп заявив про готовність Сполучених Штатів надати РФ допомогу в боротьбі з коронавірусом. Про це йдеться в повідомленні прессекретаря Білого дому Джадда Діра за підсумками переговорів.

"Президент Трамп підтвердив, що США напружено працюють над наданням допомоги американцям, а також готові надати допомогу будь-якій країні, яка того потребує, включаючи Росію", – зазначив Дір.

У Кремлі уточнили, що США запропонували направити в РФ партію медичного обладнання.

Трамп і Путін

Трамп і Путін

Колаж

Американський глава також заявив, що готовий обговорювати контроль над озброєннями за участю Росії та Китаю, щоб уникнути нової витратної гонки.

Путін і Трамп обмінялися привітаннями у зв'язку з 75-річчям Перемоги, додала пресслужба Кремля.

Президенти також порушили тему становища на світовому ринку нафти, "вказавши на своєчасність укладення нової угоди ОПЕК".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Володимир Путін і Дональд Трамп зробили спільну заяву з нагоди 75-ї річниці зустрічі на Ельбі під час Другої світової війни.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Холодна війна між Заходом і Росією
Особи
Дональд Трамп Володимир Путін
Місце
США
Теги
політика Новини Росії
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
и все делается за плечами незележных
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1
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Про самую старую в мире нацию не говорили?
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Qurd Boz
Qurd Boz
Разведчиков в Европу, а сам с протянутой рукой по миру...
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4
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Qurd Boz, что ж ты так? Может, иди поработай?
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