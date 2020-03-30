"Росія була партнером, а Німеччина – ворогом": Трамп переговорив із Путіним і зробив дивну заяву

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30 березня • оновлено в 20:43
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Трамп і Путін провели переговори: про що домовилися

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Президенти США Дональд Трамп переговорив по телефону зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Глави держав обговорювали ситуацію з поширенням коронавірусу у світі і стан світового ринку нафти. Про це повідомила пресслужба Кремля.

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rg.ru

"Глави держав висловили серйозну заклопотаність у зв'язку з масштабами поширення коронавірусу у світі і проінформували один одного про заходи, що вживаються в Росії і США з протидії цій загрозі. Обговорено можливості більш тісної взаємодії двох країн у цьому напрямі", – йдеться у повідомленні.

Також Трамп і Путін обговорили стан світового ринку нафти, вони домовилися провести двосторонні консультації на рівні міністрів енергетики.

Крім того, президенти домовилися про продовження особистих контактів.

Обговорюючи свій діалог із Путіним, Трамп в ефірі Fox News заявив, що під час Другої світової війни СРСР були партнерами США, а Німеччина – ворогом, але зараз усе змінилося.

"Вони також воювали у Другій світовій війні. Вони втратили 50 мільйонів людей. Вони були нашими партнерами у Другій світовій війні. Німеччина була нашим ворогом. А тепер Німеччина це така "чудова країна"... тепер ми не розмовляємо з Росією, ми говоримо з Німеччиною", – заявив президент США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2019 року відбулася зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа, на якій вони обговорювали теми України, Ірану, Сирії і Венесуели. Також президенти відзначили, що поліпшення відносин в інтересах обох країн і всього світу.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особи
Дональд Трамп Володимир Путін
Місце
США
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Все хотят разговаривать с Германией и не хотят с расеей. Фашыс.ты теперь бегают с аквафрешным флагом и везде их притесняют
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Питон Каа
Питон Каа
Не договорились... Сланцевой нефти из США - "Аминь"... А выборы у Трампа на носу... И все чаще ему думается, что в Саудовской Аравии не все в порядке с демократией... У России, по его мнению, то-же, но 6-й флот США категорически отказывается плыть к ее берегам, а вот Саудовская Аравия прямо-таки жаждет демократических преобразований, а то развели там у себя средневековье, понимаешь...
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3
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Раздел нэньки обсуждали?
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