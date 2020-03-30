"Росія була партнером, а Німеччина – ворогом": Трамп переговорив із Путіним і зробив дивну заяву

Президенти США Дональд Трамп переговорив по телефону зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Глави держав обговорювали ситуацію з поширенням коронавірусу у світі і стан світового ринку нафти. Про це повідомила пресслужба Кремля.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

rg.ru

"Глави держав висловили серйозну заклопотаність у зв'язку з масштабами поширення коронавірусу у світі і проінформували один одного про заходи, що вживаються в Росії і США з протидії цій загрозі. Обговорено можливості більш тісної взаємодії двох країн у цьому напрямі", – йдеться у повідомленні.

Також Трамп і Путін обговорили стан світового ринку нафти, вони домовилися провести двосторонні консультації на рівні міністрів енергетики.

Крім того, президенти домовилися про продовження особистих контактів.

Обговорюючи свій діалог із Путіним, Трамп в ефірі Fox News заявив, що під час Другої світової війни СРСР були партнерами США, а Німеччина – ворогом, але зараз усе змінилося.

"Вони також воювали у Другій світовій війні. Вони втратили 50 мільйонів людей. Вони були нашими партнерами у Другій світовій війні. Німеччина була нашим ворогом. А тепер Німеччина це така "чудова країна"... тепер ми не розмовляємо з Росією, ми говоримо з Німеччиною", – заявив президент США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2019 року відбулася зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа, на якій вони обговорювали теми України, Ірану, Сирії і Венесуели. Також президенти відзначили, що поліпшення відносин в інтересах обох країн і всього світу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!