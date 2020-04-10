Угода ОПЕК і співпраця в космосі: Трамп і Путін провели переговори

Президенти США і Росії обговорили ситуацію на ринку нафти, пандемію коронавірусу і співпрацю в космосі.

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Про це йшлося під час телефонних переговорів глав держав 10 квітня, повідомляється на сайті Кремля. Відзначається, що розмова відбулася за ініціативою американського лідера.

Президенти обговорили ситуацію на глобальному ринку нафти, а також обмінялися думками з приводу угоди ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти.

Трамп і Путін домовилися продовжити двосторонні консультації з цієї теми.

Також лідери країн обговорили ситуацію з пандемією коронавірусу в світі і низку двосторонніх питань, серед яких співпраця в космосі.

Нагадаємо, що країни ОПЕК практично домовилися про нову угоду щодо обмеження видобутку нафти. Росія відразу ж пішла на поступки, водночас Мексика відмовилася виконувати нові домовленості. У ситуацію втрутилися США, які погодилися додатково знизити виробництво, щоб компенсувати відмову свого сусіда. Про те, як найближчим часом зміниться вартість нафти в світі і як це вплине на Україну, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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