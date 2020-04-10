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10 квітня • оновлено в 22:52
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Трамп і Путін провели переговори: подробиці

3.3т
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Президенти США і Росії обговорили ситуацію на ринку нафти, пандемію коронавірусу і співпрацю в космосі.

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Про це йшлося під час телефонних переговорів глав держав 10 квітня, повідомляється на сайті Кремля. Відзначається, що розмова відбулася за ініціативою американського лідера.

Угода ОПЕК і співпраця в космосі: Трамп і Путін провели переговори

Президенти обговорили ситуацію на глобальному ринку нафти, а також обмінялися думками з приводу угоди ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти.

Трамп і Путін домовилися продовжити двосторонні консультації з цієї теми.

Також лідери країн обговорили ситуацію з пандемією коронавірусу в світі і низку двосторонніх питань, серед яких співпраця в космосі.

Нагадаємо, що країни ОПЕК практично домовилися про нову угоду щодо обмеження видобутку нафти. Росія відразу ж пішла на поступки, водночас Мексика відмовилася виконувати нові домовленості. У ситуацію втрутилися США, які погодилися додатково знизити виробництво, щоб компенсувати відмову свого сусіда. Про те, як найближчим часом зміниться вартість нафти в світі і як це вплине на Україну, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особи
Дональд Трамп Володимир Путін
Місце
США
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Чем ответит президент Украины ?
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Коронавірус. Найважливіше

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