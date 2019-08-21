Трамп і Макрон підтримали повернення Росії в G8 — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп і глава Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові 20 серпня обговорили запрошення Росії на саміт країн G7 у 2020 році.

Трамп зазначив, що РФ варто повернути і відродити в такий спосіб G8. Він відкрито заявив про це на зустрічі з журналістами і пізніше висловив цю думку в розмові з президентом Франції, пише CNN із посиланням на джерело в Білому домі.

За словами співрозмовника агентства, Трамп і Макрон вже домовилися запросити Росію і мають намір обговорити це з главами інших держав, які входять до складу G7, на саміті 24-26 серпня.

Повідомляється також, що саме Макрон вніс пропозицію запросити Росію на зустріч у майбутньому році, яка пройде в США. Трамп цій ініціативі не заперечував.

Володимир Путін і Дональд Трамп

Росія входила до складу так званої Великої вісімки разом із Британією, США, Німеччиною, Італією, Францією, Канадою і Японією. У 2014 році, після анексії Криму, РФ виключили з об'єднання, після чого воно стало називатися "Великою сімкою".

Як писав OBOZREVATEL, 20 серпня Макрон заявив, що питання про повернення Росії у формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

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