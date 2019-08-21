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Трамп і Макрон підтримали повернення Росії в G8 — ЗМІ

1.6т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп і глава Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові 20 серпня обговорили запрошення Росії на саміт країн G7 у 2020 році.

Трамп зазначив, що РФ варто повернути і відродити в такий спосіб G8. Він відкрито заявив про це на зустрічі з журналістами і пізніше висловив цю думку в розмові з президентом Франції, пише CNN із посиланням на джерело в Білому домі.

За словами співрозмовника агентства, Трамп і Макрон вже домовилися запросити Росію і мають намір обговорити це з главами інших держав, які входять до складу G7, на саміті 24-26 серпня.

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Повідомляється також, що саме Макрон вніс пропозицію запросити Росію на зустріч у майбутньому році, яка пройде в США. Трамп цій ініціативі не заперечував.

Володимир Путін і Дональд Трамп

Володимир Путін і Дональд Трамп

Росія входила до складу так званої Великої вісімки разом із Британією, США, Німеччиною, Італією, Францією, Канадою і Японією. У 2014 році, після анексії Криму, РФ виключили з об'єднання, після чого воно стало називатися "Великою сімкою".

Як писав OBOZREVATEL, 20 серпня Макрон заявив, що питання про повернення Росії у формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

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Особи
Еммануель Макрон Дональд Трамп
Місце
Росія
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украина вроде себя предлагала вместо России))))))) Хотя предлагать себя у украины в крови)))))
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Федоров Федор
Федоров Федор
При Парашенко такого не было.....Он бы этого никогда не допустил)
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
Федоров Федор, да гляди,твой “Пабло Эскабар“ сейчас бегает по ГБР,что загнанный мышак серогорбый,дураку ясно был исход его правления,многим даже с момента,когда эта свора,дорвалась до корыта было ясно,что это @опа,и таки чего? А касаемо большой восьмерки,это было делом времени,и опятт же,только порохобот упоротый этого никогда не поймет,бо нечем.Д.Б.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Изоляция РФ усиливается.
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