Трамп і його дружина захворіли на коронавірус
Президент США Дональд Трамп і його дружина, перша леді Меланія Трамп, заразилися новим коронавірусом COVID-19.
Про це американський лідер особисто повідомив на своїй сторінці у Twitter, уточнивши, що вони обоє пішли на ізоляцію.
"2 жовтня вночі у Меланії й у мене виявилися позитивні результати на COVID-19. Ми негайно розпочнемо процес карантину і відновлення. Ми подолаємо це разом!" – написав політик.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
після початку пандемії Трамп довго ставився до неї скептично. Так, він кілька місяців публічно ігнорував засоби індивідуального захисту. Носити маску президента США просили його помічники і лікарі.
Вперше Трамп з'явився на публіці в масці у липні – під час відвідин військового шпиталю Walter Reed.
Зі свого боку представниця Білого дому Кейлі Макенані 9 вересня заявила, що Трамп свідомо применшував небезпеку коронавірусу у своїх публічних виступах.
За її словами, у такий спосіб він намагався не допустити хаосу в країні.
Нагадаємо також, що президент США поширював недостовірну інформацію про небезпечну хворобу. У квітні він висловив переконання, що COVID-19 нібито гине від впливу прямого сонячного світла всього за хвилину.
Конкурент Трампа на майбутніх виборах президента Джо Байден зажадав його відставки через проблеми з коронавірусом у країні.