Трамп і його дружина захворіли на коронавірус

Президент США Дональд Трамп і його дружина, перша леді Меланія Трамп, заразилися новим коронавірусом COVID-19.

Про це американський лідер особисто повідомив на своїй сторінці у Twitter, уточнивши, що вони обоє пішли на ізоляцію.

"2 жовтня вночі у Меланії й у мене виявилися позитивні результати на COVID-19. Ми негайно розпочнемо процес карантину і відновлення. Ми подолаємо це разом!" – написав політик.

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