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10 вересня • оновлено в 06:29
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Трамп і Джуліані тиснули на Київ? У США почали масштабне розслідування через Україну

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У США почали "широкомасштабне розслідування" через можливий тиск президента Дональда Трампа та його адвоката Рудольфа Джуліані на уряд України через американські вибори-2020.

Про це в понеділок, 9 вересня, заявили одразу три комітети Палати представників США (нижня палата Конгресу), передає Reuters. Вказується, що до тиску на Київ можуть бути причетними і низка інших осіб з оточення американського лідера.

У зв'язку з цим глави комітету Палати представників із міжнародних справ Еліот Енгель, із розвідки Адам Шифф та з нагляду і реформ Ілія Каммінгс направили листи в Білий дім і Держдепартамент.

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У своєму зверненні вони попросили надати документи, пов'язані зі спробами "маніпулювати українською системою правосуддя, щоб допомогти переобранню президента і, можливо, дискредитувати політичного опонента".

Руді Джуліані та Дональд Трамп

Руді Джуліані та Дональд Трамп

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"Протягом майже двох років президент і його особистий адвокат Джуліані, мабуть, діяли поза законними правоохоронними і дипломатичними каналами, щоб змусити український уряд провести політично мотивовані розслідування під виглядом антикорупційної діяльності", – йдеться в листі.

Reuters уточнює, що Трамп і деякі інші республіканці раніше запитували, чи не було конфлікту інтересів у тому, що Хантер Байден, син колишнього віцепрезидента-демократа Джо Байдена, нині кандидата в президенти, був членом правління української газової компанії Burisma, членів якої звинувачують в ухиленні від сплати податків.

У Білому домі поки не відповіли на запит про коментарі з приводу розслідування, розпочатого комітетами Палати представників.

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Теми
Вибори в США Політичні скандали в США
Особи
Дональд Трамп Рудольф Джуліані
Місце
США
Теги
конгрес США політика розслідування
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Чем бы расследование не закончилось, а Поросю всё равно песда придёт.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Надавили рагулям на туза?
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Tapasenko 0leg, это петушок кукукнул
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп является действущим агентом путинской разведки
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