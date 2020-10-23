Трамп і Байден на дебатах звинуватили один одного в отриманні грошей від Росії

Президент США Дональд Трамп та його конкурент на майбутніх виборчих перегонах звинуватили один одного в отриманні грошей від Росії.

Своїми думками вони обмінялися під час останніх дебатів 23 жовтня. Зокрема, кандидат у президенти США від Демократичної партії Байден заявив, що Росія, Китай та Іран профінансують втручання в американські вибори. Політик додав, що йому нібито "абсолютно ясно", чому РФ, КНР та Іран ведуть таку діяльність (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Натомість Трамп запевнив, що жодного разу не отримував ніяких грошей від Москви. Крім того, він наголосив, що нібито ніхто й ніколи не діяв з Росією настільки жорстко, як він. Ба більше, Трамп звинуватив Байдена в нібито отриманні $3,5 млн від російського президента РФ Володимира Путіна.

Однак Байден так само, як і Трамп, заперечив цю інформацію, наголосивши, що за все життя ніколи не отримував ніяких коштів з-за кордону. Коментуючи це, він згадав і Україну, висловивши переконання, що у відносинах з нашою державою діяв бездоганно на посаді віце-президента США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час попередніх дебатів 30 вересня Трамп і Байден влаштували публічну суперечку із лайкою. Зокрема, чинний президент США постійно перебивав опонента. Зі свого боку кандидат у президенти США від Демократичної партії обізвав нинішнього главу США "цуценям Путіна", "клоуном" і "найгіршим президентом Америки".