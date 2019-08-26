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Трамп хотів підірвати ядерну бомбу, щоб побороти ураган — ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп пропонував вищим військовим чиновникам бомбити урагани ядерними бомбами.

Як пише Axios з посиланням на свої джерела, під час однієї з нарад Трамп всерйоз пропонував завдавати ядерних ударів по ураганах ще в той момент, коли вони формувалися в Атлантичному океані.

"Я зрозумів. Вони починають формуватися біля узбережжя Африки, а коли вони рухаються по Атлантиці, ми кидаємо бомбу в центр урагану, і вона ліквідує його. Чому ми не можемо цього зробити?", - цитує нібито слова Трампа співрозмовник видання.

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Ця ідея викликала подив у учасників закритої наради в Білому домі, тому в підсумку всерйоз її так і не розглянули. При цьому механізм ядерного удару по ураганах все ж сподобався самому Трампу, який як мінімум згадував про цю можливість і в перший рік своєї роботи, про що є офіційні замітки.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Варто зазначити, ідея бомбити урагани ракетами не нова. Її розглядали ще в середині 20-го століття, за часів президента Дуайта Ейзенхауера. Але після комплексної оцінки такої можливості вченими, від ідеї вирішили відмовитися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дональд Трамп на саміті "Великої сімки" у Франції посварився з колегами з G7, наполягаючи на поверненні Росії в клуб.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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