Трамп хоче запросити Кім Чен Ина додому

Президент США Дональд Трамп готовий запросити до США лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Про це він сказав на прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, передає АР .

Американський лідер відзначив, що хотів би прийняти главу КНДР в Білому домі, а не у своїй приватній резиденції Мар-а-Лаго в Палм-Біч (штат Флорида).

"Може, ми почнемо з Білого дому", - сказав Трамп.

Крім того, президент США розповів про лист від Кім Чен Ина, який він отримав на минулому тижні. Трамп охарактеризував послання як "дуже приємний лист" з привітанням від Кім Чен Ина і "нічого більше".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 червня запланована зустріч президента США Дональда Трампа і глави КНДР.