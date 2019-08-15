Трамп хоче більшого: у Білому домі зробили скандальну заяву про дружбу з Путіним

Президент США Дональд Трамп оцінює свої особисті відносини з російським лідером Володимиром Путіним як хороші.

Про це заявив радник американського президента з нацбезпеки Джон Болтон в інтерв'ю радіостанції "Голос Америки". "Я думаю, що президент Трамп вважає, що у нього дуже хороші особисті стосунки з президентом Путіним", – сказав він.

Дональд Трамп і Володимир Путін

При цьому американський радник зазначив, що обидві сторони мають розбіжності з деяких питань. Однак Трамп, на його думку, сподівається, що "особисті відносини, які у нього є, перетворяться у щось більше".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп заявив, що має намір налагодити хороші відносини з Росією, так як розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, яке заважало йому, тепер "мертве".

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