Трамп готується на інавгурації Байдена оголосити про участь у наступних виборах – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп може оголосити про свою участь у виборах на вищу державну посаду в 2024 році під час інавгурації Джо Байдена.

Про це пише The Daily Beast з посиланням на три своїх джерела. За даними видання, це може статися в січні 2021 роки, якщо перемога демократа буде підтверджена.

Зазначається, що чинний голова держави обговорює питання передвиборної кампанії зі своїми радниками.

За словами джерел видання, Трамп під час приватних розмовах хвалився, що він залишиться популярним навіть якщо перемогу офіційно здобуде Байден. Президент вважає, що в цьому у нього є перевага, тому що демократа ЗМІ вважають "нудним" на відміну від нього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп заявив, що покине Білий дім, якщо колегія вибірників проголосує за його опонента Джо Байдена. До цього він регулярно заперечував перемогу демократа і впевнено заявляв про свою перемогу, незважаючи на попередні дані не на його користь.

Нагадаємо, що вибори президента США відбулися 3 листопада.