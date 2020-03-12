Трамп екстрено звернувся до нації і ввів радикальні заходи

Президент США Дональд Трамп у четвер, 12 березня, екстрено звернувся до нації через спалах коронавірусу і оголосив 30-денну заборону на в'їзд у країну людей з Європи.

Відеозвернення з'явилося на його сторінці в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Щоб запобігти потраплянню нових заражених у нашу країну, ми припинимо всі поїздки з Європи в США на 30 днів. Нові правила почнуть діяти опівночі в п'ятницю (13 березня)", – сказав він.

Трамп закрив в'їзд з Європи через коронавірус

Обмеження не торкнеться Великобританії. Крім того, за словами Трампа, виключення стосуються тих американців, які пройдуть "необхідні огляди".

"Під ці заборонні заходи не потраплятиме масштабна торгівля товарами та вантажами (які надходять у США)", – додав він.

Трамп також звинуватив Євросоюз у недостатньому реагуванні на пандемію. "Європейський союз не зміг вжити аналогічних заходів обережності і обмежити поїздки з Китаю та інших гарячих точок", – сказав він.

За словами Трампа, США вчасно вжили "безпрецедентних заходів" і заборонили в'їзд з Китаю. Він назвав це "найбільш агресивними і всеосяжними заходами з боротьби з іноземним вірусом у сучасній історії".

"Я впевнений, що подібними жорсткими заходами ми значно скоротимо загрозу нашим громадянам і ми в підсумку переможемо цей вірус", – заявив Трамп.

Трамп закрив в'їзд з Європи через коронавірус

У Міністерстві внутрішньої безпеки заявили, що рішення Трампа стосується громадян, які відвідували Шенгенську зону за останні 14 днів перед прибуттям у США. Це рішення не стосується осіб, які мають статус постійного законного проживання в США, найближчих родичів громадян США і деяких інших осіб.

Відзначимо, в США в зв'язку з поширенням хвороби вже в 24 штатах ввели надзвичайний стан. Крім того, перший випадок зараження виявили в американському Конгресі. Позитивний результат показав співробітник апарату сенаторки Марії Кантуелл (демократ від штату Вашингтон).

Чоловік працює в її офісі, розташованому в одному з будинків Конгресу в американській столиці Вашингтоні. Кантуелл зобов'язала всіх своїх співробітників працювати віддалено на цьому тижні. Вона також попросила їх пройти обстеження на виявлення коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ВООЗ офіційно оголосили, що спалах нового коронавірусу в світі є пандемією.

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