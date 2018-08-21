МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

Трамп допустив зняття санкцій із Росії, але не забув про Україну

4.7тЧитати новину російською

Глава США Дональд Трамп допустив можливість зняття санкцій із Росії.

Про це він завив у інтерв'ю Reuters . "Я це розгляну, якщо вони зроблять що-небудь у нашу користь. Але без цього я це розглядати не збираюся", - підкреслив він.

При цьому Трамп уточнив, що мова йде про такі питання, як, наприклад, Сирія і Україна.

Новини
Санкції за зраду: чим загрожує Україні велика сварка з США

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 серпня стало відомо, що США можуть ввести санкції, пов'язані з будівництвом газопроводу "Північний потік-2", протягом декількох тижнів.

Проект передбачає прокладку двох газових ниток загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Дозвіл на будівництво вже видали Німеччина, Фінляндія і Швеція. Данія залишається єдиною країною, яка до цих пір не видала дозвіл.

25 липня в Німеччині почали укладати перші труби в рамках будівництва. Проти газопроводу виступають Україна і США.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
8
7
Смішно
2
Цікаво
10
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Викторна Татьяна
Викторна Татьяна
у кoгo гипeртония - срочно чиcтитe соcyды! Это нaвсeгда сбиваeт дaвлениe до 120/80 зa 1 кyрс http://likar.forumsua.com
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
радость то какая! Трамп не забыл об Украине! хотя может и забыл, говорил то он только о "своей пользе", но стоит вынести в заголовок заветные слова и снова радость то какая!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Колорад Ваня
Колорад Ваня
" если они сделают что-либо в нашу пользу." В твою "пользу" тебе пусть Меланья сделает.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наші блоги