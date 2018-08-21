Трамп допустив зняття санкцій із Росії, але не забув про Україну

Глава США Дональд Трамп допустив можливість зняття санкцій із Росії.

Про це він завив у інтерв'ю Reuters . "Я це розгляну, якщо вони зроблять що-небудь у нашу користь. Але без цього я це розглядати не збираюся", - підкреслив він.

При цьому Трамп уточнив, що мова йде про такі питання, як, наприклад, Сирія і Україна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 серпня стало відомо, що США можуть ввести санкції, пов'язані з будівництвом газопроводу "Північний потік-2", протягом декількох тижнів.

Проект передбачає прокладку двох газових ниток загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Дозвіл на будівництво вже видали Німеччина, Фінляндія і Швеція. Данія залишається єдиною країною, яка до цих пір не видала дозвіл.

25 липня в Німеччині почали укладати перші труби в рамках будівництва. Проти газопроводу виступають Україна і США.