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9 лютого • оновлено в 03:07
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Трамп дав завдання помирити його з Путіним: розкрилося таємне доручення

4.3т
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Президент США Дональд Трамп доручив послу в Росії Джону Саллівану вжити заходів для поліпшення відносин між Москвою і Вашингтоном.

Про це сам диппредставник повідомив в інтерв'ю РБК, зазначивши, що має намір продовжити курс свого попередника Джона Хантсмана.

"Я сподіваюся продовжити ту чудову роботу, яку він виконав, я радий цій можливості. Незадовго до того, як він покинув свій пост, і після цього ми з ним кілька разів обговорювали шляхи конструктивної взаємодії Сполучених Штатів з урядом Росії", – заявив посол.

Джон Салліван і Володимир Путін

Джон Салліван і Володимир Путін

ТАСС

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За його словами, відносини країн зараз перебувають на найнижчій точці з часів закінчення холодної війни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дональд Трамп звільнив експерта з питань України в Раді національної безпеки США Олександра Віндмана. Він є ключовим свідком у справі про імпічмент.

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Автор
Марина Погорілко
Особи
Дональд Трамп Володимир Путін
Місце
Росія Москва
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Во бля, человек рассказывает всему миру о поручении, и только гребаному сочинителю заголовков Обсоса на тайной исповеди.
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3
0
Он Алекс
Он Алекс
Норм. Значит ещё насыпет санкций России
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Он Алекс, ОК с ними только так можно дружить.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Да что же это такое! Опять американская зрада?
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