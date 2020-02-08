Трамп дав завдання помирити його з Путіним: розкрилося таємне доручення

Президент США Дональд Трамп доручив послу в Росії Джону Саллівану вжити заходів для поліпшення відносин між Москвою і Вашингтоном.

Про це сам диппредставник повідомив в інтерв'ю РБК, зазначивши, що має намір продовжити курс свого попередника Джона Хантсмана.

"Я сподіваюся продовжити ту чудову роботу, яку він виконав, я радий цій можливості. Незадовго до того, як він покинув свій пост, і після цього ми з ним кілька разів обговорювали шляхи конструктивної взаємодії Сполучених Штатів з урядом Росії", – заявив посол.

Джон Салліван і Володимир Путін ТАСС

За його словами, відносини країн зараз перебувають на найнижчій точці з часів закінчення холодної війни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дональд Трамп звільнив експерта з питань України в Раді національної безпеки США Олександра Віндмана. Він є ключовим свідком у справі про імпічмент.

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