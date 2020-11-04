Трамп – агент Кремля. Байден – буде лише публічно підтримувати Україну.

Трамп – надав "джавеліни" та летальну зброю. Байден, як і його попередник демократ Обама, допомагати і виділяти бюджет з оборонки не буде

Трамп – поважає Путіна і продовжить з ним товаришувати. Байден – посилить санкції щодо Росіі

Трамп – радикальний та назавжди похоронить демократію в США. Байден – "лівак", який погрузить країну в соціалізм та розгул дармоїдів

Це лише основні штампи, які можна знайти у висловлюваннях українців про нинішні вибори в США. Найбільше всіх цікавить, якою буде політика кандидатів відносно України. Що буде із "Північним потоком-2", санкціями, грошовою допомогою на оборонний бюджет.

На всі ці питання можна знайти відповідь у нашому відео-стрімі

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